Семь человек пострадали в массовом ДТП с троллейбусом в Крыму

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек, которым медицинская помощь оказана на месте, среди пассажиров общественного транспорта пострадавших нет», — говорится в сообщении ГАИ.
По предварительной информации, 7 августа в 22.45 в Симферополе, на улице Русская водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем KIA SPORTAGE выезжал со второстепенной дороги улицы Трубаченко на главную. Он не предоставил преимущество автомобилю SKODA под управлением водителя 1998 года рождения, который двигался по улице Русской. Произошло столкновение.
После водитель автомобиля KIA выехал на полосу встречного движения и столкнулся с троллейбусом TROLZA, который двигался справа в попутном направлении, и с еще одним автомобилем.
В Госавтоинспекции уточняют, что водитель KIA не имел права управления транспортными средствами. Сотрудники ГАИ проводят проверку обстоятельств ДТП.
«Прокуратура Республики Крым контролирует ход установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Симферополе», — сообщают в надзорном ведомстве.
7 августа при столкновении автобуса с грузовиком в Волгоградской области погиб один человек и 20 пострадали, среди них шесть детей. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.