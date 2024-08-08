Семь человек пострадали в массовом ДТП с троллейбусом в Крыму

По предварительной информации, 7 августа в 22.45 в Симферополе, на улице Русская водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем KIA SPORTAGE выезжал со второстепенной дороги улицы Трубаченко на главную. Он не предоставил преимущество автомобилю SKODA под управлением водителя 1998 года рождения, который двигался по улице Русской. Произошло столкновение.