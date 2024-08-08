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Врио замгубернатора Курской области оценил ситуацию в регионе

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Оперативная ситуация в Курской области сейчас стабильная и контролируемая, сообщил врио замгубернатора региона Андрей Белостоцкий в эфире «Первого канала».

Источник: РИА "Новости"

«Ситуация на текущий момент стабильная, контролируемая. Работает на территории Курской области региональный оперативный штаб. Введена со вчерашнего дня чрезвычайная ситуация», — сказал он.

Белостоцкий добавил, что оперативный штаб работает круглосуточно.

Ситуация в Курской области обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района.

Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, в результате действий российских военных противник потерял 315 человек — не менее ста убитыми и 215 ранеными, уничтожены 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков.

По данным представителя СК Светланы Петренко, при попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные.

Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.