Врио замгубернатора Курской области оценил ситуацию в регионе

«Ситуация на текущий момент стабильная, контролируемая. Работает на территории Курской области региональный оперативный штаб. Введена со вчерашнего дня чрезвычайная ситуация», — сказал он.
Белостоцкий добавил, что оперативный штаб работает круглосуточно.
Ситуация в Курской области обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района.
Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, в результате действий российских военных противник потерял 315 человек — не менее ста убитыми и 215 ранеными, уничтожены 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков.
По данным представителя СК Светланы Петренко, при попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные.
Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.