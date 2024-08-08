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Прокуратура проверяет гибель водителя упавшего в воду бульдозера в Сибири

Предварительная причина ЧП — резкое изменение состояния работника.

Источник: Прокуратура Красноярского края

Прокуратура организовала проверку в связи с гибелью 65-летнего водителя бульдозера в Мотыгинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Красноярского края.

По словам представителей прокуратуры, 65-летний бульдозерист опрокинул технику в отвал, заполненный водой. В результате он погиб. Предварительная причина — резкое изменение состояния работника.

Тело мужчины извлекли. Назначена судмедэкспертиза.

Ранее проверку в связи с гибелью водителя бульдозера организовали в ГУ МВД по Красноярскому краю.