Прокуратура проверяет гибель водителя упавшего в воду бульдозера в Сибири

Прокуратура организовала проверку в связи с гибелью 65-летнего водителя бульдозера в Мотыгинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Красноярского края.
По словам представителей прокуратуры, 65-летний бульдозерист опрокинул технику в отвал, заполненный водой. В результате он погиб. Предварительная причина — резкое изменение состояния работника.
Тело мужчины извлекли. Назначена судмедэкспертиза.
Ранее проверку в связи с гибелью водителя бульдозера организовали в ГУ МВД по Красноярскому краю.