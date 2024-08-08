В Ленобласти годовалый ребёнок выпал из окна 7 этажа

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области напоминает родителям о необходимой предосторожности: отодвигать от окон мебель, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник; не рассчитывать на москитные сетки; ставить на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют открыть окно более чем на несколько сантиметров. Советуют также защищать окна решётками, внимательнее следить за малышами, исключить доступ ребёнка к открытым окнам, балконам и лоджиям.