В Ленобласти годовалый ребёнок выпал из окна 7 этажа

Следственный отдел по городу Луге СУ СК России по Ленинградской области проверяет обстоятельства несчастного случая с ребёнком, которое произошло 7 августа. Мальчик после падения из окна выжил, он находится в больнице.
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области напоминает родителям о необходимой предосторожности: отодвигать от окон мебель, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник; не рассчитывать на москитные сетки; ставить на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют открыть окно более чем на несколько сантиметров. Советуют также защищать окна решётками, внимательнее следить за малышами, исключить доступ ребёнка к открытым окнам, балконам и лоджиям.
Ранее spb.aif.ruписал, что в Петербурге четырёхлетняя девочка выжила после падения с седьмого этажа. А вот годовалому младенцу, который также выпал из окна, на Васильевском острове выжить не удалось.