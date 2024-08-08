В полиции Владивостока озвучили подробности ДТП с подростками на пешеходном переходе

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Prius, направлявшийся от проспекта 100-летия Владивостока к Енисейской, на регулируемом пешеходном переходе сбил подростка, который переходил дорогу справа налево по ходу движения. К слову, в этот момент мальчик был не один, а с товарищем, которого чудом не задело.