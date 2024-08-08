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В полиции Владивостока озвучили подробности ДТП с подростками на пешеходном переходе

Один из мальчиков проходит амбулаторное лечение.

Источник: PrimaMedia.ru

В УМВД России по Приморскому краю озвучили подробности аварии, участниками которой стали два подростка-пешехода во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Prius, направлявшийся от проспекта 100-летия Владивостока к Енисейской, на регулируемом пешеходном переходе сбил подростка, который переходил дорогу справа налево по ходу движения. К слову, в этот момент мальчик был не один, а с товарищем, которого чудом не задело.

В результате происшествия 13-летний мальчик получил травму и сейчас проходит амбулаторное лечение.

По факту инцидента возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ, касающейся нарушения правил дорожного движения, что привело к легкому или среднему вреду здоровью пострадавшего. Назначено проведение дополнительных исследований, на основании результатов которых будет принято дальнейшее решение.

В отношении 20-летнего водителя Toyota Prius составлен административный протокол по статье 12.18 КоАП РФ за невыполнение требования уступить дорогу пешеходам и другим участникам дорожного движения.

Водитель имеет два года стажа вождения и в 2024 году привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 10 раз.