Водитель ВАЗа погиб, пятеро в больнице после ДТП с Renault под Волгоградом

Экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа все еще продолжают работать на месте утренней аварии в Суровикинском районе Волгоградской области. В начале девятого утра здесь столкнулись отечественная «Нива» и Renault Kaptur.
«По предварительной информации столкновение ВАЗ-21213 с иномаркой произошло в 8.15 на 136-м километре трассы “Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск”. На встречную полосу выехал водитель отечественного автомобиля», — подтверждает начальник ГАИ ОМВД по Суровикинскому району Андрей Манихин.
Находившийся за рулем «Нивы» мужчина скончался, пятерых пострадавших доставили в больницу.