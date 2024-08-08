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Водитель ВАЗа погиб, пятеро в больнице после ДТП с Renault под Волгоградом

Столкновение «Нивы» с иномаркой произошло в 8.15 на 136-м километре трассы «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск».

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа все еще продолжают работать на месте утренней аварии в Суровикинском районе Волгоградской области. В начале девятого утра здесь столкнулись отечественная «Нива» и Renault Kaptur.

«По предварительной информации столкновение ВАЗ-21213 с иномаркой произошло в 8.15 на 136-м километре трассы “Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск”. На встречную полосу выехал водитель отечественного автомобиля», — подтверждает начальник ГАИ ОМВД по Суровикинскому району Андрей Манихин.

Находившийся за рулем «Нивы» мужчина скончался, пятерых пострадавших доставили в больницу.