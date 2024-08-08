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В МВД объяснили прекращение розыска Бейбута Шуменова

Пресс-служба Министерства внутренних дел объяснила Tengri Sport, почему экс-чемпиона мира по боксу Бейбута Шуменова удалили из базы межгосударственного розыска.

Скандал с известным боксером произошел в июле прошлого года: тогда Шуменов избил мужчину с ребенком на руках в одном из торговых центров Астаны. Боксеру грозило наказание до 5 лет лишения свободы, но он покинул Казахстан и был объявлен в межгосударственный розыск.

«В ходе досудебного расследования от потерпевшего поступило заявление о прекращении досудебного расследования в отношении подозреваемого за примирением сторон, по нереабилитирующим основаниям, претензий к нему больше не имеет, материальный ущерб возмещен полностью. Кроме того, от подозреваемого поступило аналогичное заявление о прекращении уголовного дела в отношении него за примирением сторон по нереабилитирующим основаниям. Розыск данного лица полицией Астаны приостановлен 4 мая 2024 года», — ответили на официальный запрос Tengri Sport в пресс-службе МВД.

Отметим, адвокат потерпевшего заявлял, что до того, как было опубликовано видео с избиением, органы полиции не открывали уголовное дело. Досудебное расследование было начато после того, как запись была предана общественной огласке.

Ранее боксер Бейбут Шуменов утверждал, что на него напали с ножом, и он пытался обезвредить нападавшего. Супруга боксера гражданка США Кэри после инцидента обратилась в американское посольство.