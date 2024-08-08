В МВД объяснили прекращение розыска Бейбута Шуменова

«В ходе досудебного расследования от потерпевшего поступило заявление о прекращении досудебного расследования в отношении подозреваемого за примирением сторон, по нереабилитирующим основаниям, претензий к нему больше не имеет, материальный ущерб возмещен полностью. Кроме того, от подозреваемого поступило аналогичное заявление о прекращении уголовного дела в отношении него за примирением сторон по нереабилитирующим основаниям. Розыск данного лица полицией Астаны приостановлен 4 мая 2024 года», — ответили на официальный запрос Tengri Sport в пресс-службе МВД.