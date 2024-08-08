В Петербурге огласили приговор «коллекторам», похитившим мужчину ради квартиры

Суд в Петербурге дал 3,5 года колонии строгого режима одному из «коллекторов», который в сентябре 2022 года вместе с подельниками похитил жителя Петербурга ради его квартиры. Об этом 8 августа сообщила объединенная пресс-служба судов.
По версии следствия, осужденный Артем Веселов узнал о жителе одного из домов по Народной улице, ведущем разгульный образ жизни. Попав в его квартиру, Веселов с подельником избили хозяина и угрожали убить его. От мужчины «коллекторы» потребовали продать квартиру, а полученные деньги передать им.
Получив отказ, «коллекторы» выволокли хозяина квартиры на улицу и насильно посадили в машину, а далее увезли в Кириши, где на неделю заперли в специально найденной для этого квартире. Освобождать похищенного жителя Петербурга приехали сотрудники полиции.
О похищении мужчины «Фонтанка» рассказывала в октябре 2022 года. Запертый в квартире в Киришах мужчина смог дозвониться в полицию. Вызволять его приехали уже через полчаса после сообщения.