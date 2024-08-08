В Петербурге огласили приговор «коллекторам», похитившим мужчину ради квартиры

По версии следствия, осужденный Артем Веселов узнал о жителе одного из домов по Народной улице, ведущем разгульный образ жизни. Попав в его квартиру, Веселов с подельником избили хозяина и угрожали убить его. От мужчины «коллекторы» потребовали продать квартиру, а полученные деньги передать им.