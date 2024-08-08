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Из хабаровской больницы выгнали пациентов, нуждающихся в медицинской помощи

В социальной сети появилась информация, что пациенты, страдающие от болезней, были вынуждены покинуть лечебное учреждение после того, как высказали недовольство текущими ремонтными работами в своем отделении.

В неврологическом отделении больницы проводились малярные работы. Пациенты, находившиеся в палате, начали задыхаться от резкого запаха краски и пожаловались властям. В результате, двое наиболее недовольных пациентов были вынуждены покинуть больницу, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, включая острую боль в спине и затруднения с ногами.

Представители медицинского учреждения избегают комментариев по данному инциденту, однако в региональном управлении министерства здравоохранения подтвердили, что по поступившим жалобам уже начата проверка.

«Министерство здравоохранения Хабаровского края держит ситуацию на контроле. В ККБ им. Владимирцева проводится служебная проверка по данному факту,» — сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

медицина