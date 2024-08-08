Из хабаровской больницы выгнали пациентов, нуждающихся в медицинской помощи

В неврологическом отделении больницы проводились малярные работы. Пациенты, находившиеся в палате, начали задыхаться от резкого запаха краски и пожаловались властям. В результате, двое наиболее недовольных пациентов были вынуждены покинуть больницу, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, включая острую боль в спине и затруднения с ногами.