Погибший при пожаре в Миассе мальчик был сыном депутата

Погибший при пожаре 13-летний школьник оказался сыном миасского депутата Дениса Колоколова.
В Собрании депутатов Миасского городского округа выразили соболезнования коллеге и его семье.
— Депутаты и аппарат Собрания выражают глубокие соболезнования Денису Николаевичу Колоколову и его семье в связи с трагической гибелью сына Романа. Светлая память Роме, душевных сил и мужества родителям, чтобы пережить невосполнимую утрату, — говорится в обращении депутатов.
Напомним, пожар рядом с рекой Черной сучился утром 8 августа. Загорелась баня, где без взрослых отдыхали трое школьников. Два мальчика успели выбраться из огня, а третий не сумел спастись. Его тело нашли пожарные, когда тушили пламя. После пожара Следственный комитет и прокуратура начали проверки.