Погибший при пожаре в Миассе мальчик был сыном депутата

Напомним, пожар рядом с рекой Черной сучился утром 8 августа. Загорелась баня, где без взрослых отдыхали трое школьников. Два мальчика успели выбраться из огня, а третий не сумел спастись. Его тело нашли пожарные, когда тушили пламя. После пожара Следственный комитет и прокуратура начали проверки.