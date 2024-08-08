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Погибший при пожаре в Миассе мальчик был сыном депутата

13-летний мальчик, который погиб в горящей бане, оказался сыном миасского депутата.

Источник: ГУ МЧС России по Челябинской области

Погибший при пожаре 13-летний школьник оказался сыном миасского депутата Дениса Колоколова.

В Собрании депутатов Миасского городского округа выразили соболезнования коллеге и его семье.

— Депутаты и аппарат Собрания выражают глубокие соболезнования Денису Николаевичу Колоколову и его семье в связи с трагической гибелью сына Романа. Светлая память Роме, душевных сил и мужества родителям, чтобы пережить невосполнимую утрату, — говорится в обращении депутатов.

Напомним, пожар рядом с рекой Черной сучился утром 8 августа. Загорелась баня, где без взрослых отдыхали трое школьников. Два мальчика успели выбраться из огня, а третий не сумел спастись. Его тело нашли пожарные, когда тушили пламя. После пожара Следственный комитет и прокуратура начали проверки.

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