Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за сутки потеряли до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в том числе танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины «Козак», сообщило Минобороны РФ.