Минобороны сообщило о продолжении уничтожения ВСУ в приграничье Курской области

«Осуществляется огневое поражение выявленных скоплений живой силы и техники ВСУ. Пресекаются попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории на Курском направлении. Наносятся авиационные удары по выдвигающимся резервам ВСУ на территории Сумской области», — сообщили в Минобороны.
Также сообщалось, что противник потерял до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в числе которой танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины «Козак».
Всего с начала боевых действий на Курском направлении потери противника составили 660 военных и 82 единицы бронетехники, восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.
В Минобороны заявили о продолжении уничтожения формирований ВСУ.
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