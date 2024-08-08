В Омске мошенники обманули мать в декрете на 250 тысяч рублей

УМВД России по Омской области сообщило о мошенниках, которые обманули женщину, находящуюся в отпуске по уходу за ребёнком.
Омичке предложили заработок в интернете. Она должна была бронировать номера в отелях для повышения рейтинга. В первый день женщина получила 3 тысячи рублей. За отели она платила своими деньгами, потратив 250 тысяч. В личном кабинете приложения мошенников на счету у неё было около 440 тысяч рублей.
Когда женщина пыталась вывести деньги, ей сообщили, что для этого надо внести еще 200 000 ₽ Она рассказала об этом знакомому и тот сообщил, что её обманули. В полиции возбудили уголовное дело.