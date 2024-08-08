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При обстреле Шебекина со стороны ВСУ погиб мирный житель

БЕЛГОРОД, 8 августа. /ТАСС/. Мужчина погиб, еще один мирный житель получил ранение при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Шебекина Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

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«Город Шебекино Шебекинского городского округа подвергся обстрелу со стороны ВСУ. К большому горю, погиб один человек. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран мужчина скончался в машине скорой медицинской помощи по пути в больницу. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал он.

Также в результате обстрела ранение получил мирный житель, мужчине с ранением голени оказали медицинскую помощь, его доставляют в Городскую больницу № 2 города Белгорода.

По информации главы региона, в результате прилета началось возгорание торговых модулей и было оперативно потушено расчетами МЧС. Также в трех многоквартирных домах повреждено остекление. «Оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется», — отметил Гладков.