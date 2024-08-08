При обстреле Шебекина со стороны ВСУ погиб мирный житель

«Город Шебекино Шебекинского городского округа подвергся обстрелу со стороны ВСУ. К большому горю, погиб один человек. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран мужчина скончался в машине скорой медицинской помощи по пути в больницу. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал он.