При обстреле Шебекина со стороны ВСУ погиб мирный житель

«Город Шебекино Шебекинского городского округа подвергся обстрелу со стороны ВСУ. К большому горю, погиб один человек. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран мужчина скончался в машине скорой медицинской помощи по пути в больницу. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал он.
Также в результате обстрела ранение получил мирный житель, мужчине с ранением голени оказали медицинскую помощь, его доставляют в Городскую больницу № 2 города Белгорода.
По информации главы региона, в результате прилета началось возгорание торговых модулей и было оперативно потушено расчетами МЧС. Также в трех многоквартирных домах повреждено остекление. «Оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется», — отметил Гладков.