Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии 16-летний мотоциклист погиб после наезда на двух пешеходов

В Баймакском районе произошло смертельное ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщает глава ГАИ РБ Владимир Севастьянов.

Источник: ГАИ Башкирии

Сегодня ночью в селе Ишберда на улице Салавата Юлаева 16-летний водитель мопеда Vento сбил двух пешеходов, которые шли по краю проезжей части в попутном направлении. После чего мотоциклист опрокинулся на проезжей части.

В результате ДТП водитель скончался до приезда медиков. 21-летняя девушка-пешеход с травмами доставлена в больницу. Второй пешеход — 23-летняя девушка не пострадала.

Известно, что пешеходы шли по неосвещенной дороге без светоотражающих элементов на одежде. А молодой человек не имел прав и ехал без средств пассивной защиты. Мототранспорт был приобретен матерью погибшего месяц назад, скорее всего, на его 16-летие.