В Башкирии 16-летний мотоциклист погиб после наезда на двух пешеходов

Сегодня ночью в селе Ишберда на улице Салавата Юлаева 16-летний водитель мопеда Vento сбил двух пешеходов, которые шли по краю проезжей части в попутном направлении. После чего мотоциклист опрокинулся на проезжей части.
В результате ДТП водитель скончался до приезда медиков. 21-летняя девушка-пешеход с травмами доставлена в больницу. Второй пешеход — 23-летняя девушка не пострадала.
Известно, что пешеходы шли по неосвещенной дороге без светоотражающих элементов на одежде. А молодой человек не имел прав и ехал без средств пассивной защиты. Мототранспорт был приобретен матерью погибшего месяц назад, скорее всего, на его 16-летие.