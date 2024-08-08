В Башкирии 16-летний мотоциклист погиб после наезда на двух пешеходов

Известно, что пешеходы шли по неосвещенной дороге без светоотражающих элементов на одежде. А молодой человек не имел прав и ехал без средств пассивной защиты. Мототранспорт был приобретен матерью погибшего месяц назад, скорее всего, на его 16-летие.