Бастрыкин взял на контроль дело омички, которая выпала из автобуса

Сообщается, что 6 августа водитель автобуса выезжал с остановки и не убедился, что все пассажиры вышли. В итоге 70-летняя ветеран труда выпала из автобуса и от удара потеряла сознание. Пострадавшая с переломом руки госпитализирована.