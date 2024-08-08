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Бастрыкин взял на контроль дело омички, которая выпала из автобуса

Водитель не дождался, пока 70-летняя женщина выйдет из автобуса.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял на контроль дело 70-летней женщины, которая выпала из автобуса.

Сообщается, что 6 августа водитель автобуса выезжал с остановки и не убедился, что все пассажиры вышли. В итоге 70-летняя ветеран труда выпала из автобуса и от удара потеряла сознание. Пострадавшая с переломом руки госпитализирована.

В данное время ведётся проверка прокуратурой Омской области. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования.

СК