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«Мошенничество с участием должностных лиц акимата и ДКНБ»: раскрыта личность задержанного

Ранее Антикор сообщал, что в столице Кыргызстана Бишкеке был задержан казахстанец, подозреваемый в хищении госимущества. Его личность раскрыта, передает NUR.KZ.

Ранее сегодня в Telegram-канале YEDILOV ONLINE появилась информация о том, что брат Кайрата Кудайбергена Дархан Умралиев был ранее задержан сотрудниками Антикора. Его подозревают в хищении госимущества в виде трех домов и двух квартир. В Антикоре подтвердили информацию, сообщив, что задержанного водворили в ИВС ДП Алматы. Похищенное госимущество было ранее конфисковано по приговору суда.

Там напомнили, что в участии в махинации путем реализации недвижимости подконтрольным лицам по заведомо заниженным ценам и без проведения установленных торгов подозреваются также должностные лица акимата и ДКНБ.

14 июня после задержания в Бишкеке гражданин У. сообщил сотрудникам МВД Кыргызстана о готовности к добровольному возвращению на родину по упрощенным процедурам. В тот же день при координации прокуратуры Алматы в сопровождении сотрудников Антикоррупционной службы он пересек границу Кыргызской Республики и был доставлен в Алматы. Проводятся следственные действия с участием подозреваемого.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.