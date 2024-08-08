«Мошенничество с участием должностных лиц акимата и ДКНБ»: раскрыта личность задержанного

Ранее сегодня в Telegram-канале YEDILOV ONLINE появилась информация о том, что брат Кайрата Кудайбергена Дархан Умралиев был ранее задержан сотрудниками Антикора. Его подозревают в хищении госимущества в виде трех домов и двух квартир. В Антикоре подтвердили информацию, сообщив, что задержанного водворили в ИВС ДП Алматы. Похищенное госимущество было ранее конфисковано по приговору суда.
Там напомнили, что в участии в махинации путем реализации недвижимости подконтрольным лицам по заведомо заниженным ценам и без проведения установленных торгов подозреваются также должностные лица акимата и ДКНБ.
14 июня после задержания в Бишкеке гражданин У. сообщил сотрудникам МВД Кыргызстана о готовности к добровольному возвращению на родину по упрощенным процедурам. В тот же день при координации прокуратуры Алматы в сопровождении сотрудников Антикоррупционной службы он пересек границу Кыргызской Республики и был доставлен в Алматы. Проводятся следственные действия с участием подозреваемого.
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