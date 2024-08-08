«Мошенничество с участием должностных лиц акимата и ДКНБ»: раскрыта личность задержанного

14 июня после задержания в Бишкеке гражданин У. сообщил сотрудникам МВД Кыргызстана о готовности к добровольному возвращению на родину по упрощенным процедурам. В тот же день при координации прокуратуры Алматы в сопровождении сотрудников Антикоррупционной службы он пересек границу Кыргызской Республики и был доставлен в Алматы. Проводятся следственные действия с участием подозреваемого.