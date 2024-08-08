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Челябинцы устроили наркопритон в съемной квартире

Пристанище наркозависимых обнаружили в Калининском районе сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области.

Как оказалось, наркопритон организовали безработные 40-летние мужчина и женщина, живущие вместе в съемной квартире. В пресс-службе областного полицейского Главка отметили, что челябинцы сами были наркозависимыми и принимали у себя с такой же зависимостью.

Правоохранительные органы составили три протокола по статье «потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача». Также в квартире нашли и изъяли предметы для употребления наркотиков.

Также против сожителей возбудили уголовное дело за групповую организацию и содержание притона. В полиции отметили, что подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в колонию в Копейске хотели с помощью арбалета переправить наркотики.