Челябинцы устроили наркопритон в съемной квартире

Как оказалось, наркопритон организовали безработные 40-летние мужчина и женщина, живущие вместе в съемной квартире. В пресс-службе областного полицейского Главка отметили, что челябинцы сами были наркозависимыми и принимали у себя с такой же зависимостью.
Правоохранительные органы составили три протокола по статье «потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача». Также в квартире нашли и изъяли предметы для употребления наркотиков.
Также против сожителей возбудили уголовное дело за групповую организацию и содержание притона. В полиции отметили, что подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что в колонию в Копейске хотели с помощью арбалета переправить наркотики.