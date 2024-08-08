В Прикамье грибник пять дней выживал в лесу в осаде медведя

Грибник пять дней выживал в лесу в осаде медведя, рассказали perm.aif.ru в отряде «ПрикамьеПоиск».
Вечером 74-летний житель деревни Коммуны (Пермский район) вышел в лес у дома на пятнадцать минут и исчез. Родные забили тревогу и обратились в полицию. Найти мужчину пытались и пермские поисковые отряды.
«Мы дважды выезжали на место. Во время поисков волонтёры звали грибника. Однажды он отозвался, но пробраться к нему добровольцам помешал медведь», — рассказали в отряде «ПрикамьПоиск».
Волонтёры сообщили об опасности коллегам, которые отправились в чащу после них. С помощью петард и криков зверя удалось отпугнуть. Пропавшего мужчину нашли на болоте. Оказалось, что он сидел там на кочке, а медведь ходил вокруг и караулил его.