В Прикамье грибник пять дней выживал в лесу в осаде медведя

Волонтёры сообщили об опасности коллегам, которые отправились в чащу после них. С помощью петард и криков зверя удалось отпугнуть. Пропавшего мужчину нашли на болоте. Оказалось, что он сидел там на кочке, а медведь ходил вокруг и караулил его.