В Марковском МО нашли мошенничество с землёй

В 2021 году физическое лицо на основании постановлений минимущества Приангарья оформило в собственность два участка земли для ИЖС в посёлке Маркова. В дальнейшем земли были перепроданы. Однако оказалось, что министерство постановлений о предоставлении физическому лицу участков не издавало. А гражданин, который являлся официальным первым владельцем, в реальности понятия не имел, что у него была земля в Маркова в собственности.