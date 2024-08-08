В Марковском МО нашли мошенничество с землёй

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В 2021 году физическое лицо на основании постановлений минимущества Приангарья оформило в собственность два участка земли для ИЖС в посёлке Маркова. В дальнейшем земли были перепроданы. Однако оказалось, что министерство постановлений о предоставлении физическому лицу участков не издавало. А гражданин, который являлся официальным первым владельцем, в реальности понятия не имел, что у него была земля в Маркова в собственности.
Площадь обращённых в частную собственность участков земли составила более трёх тысяч квадратных метров. Ущерб составил более 1,7 миллиона рублей.
Полиция возбудила уголовное дело. Ведётся следствие.