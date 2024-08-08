Операция Deep fake: в Кишиневе прошли обыски и задержания

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. В Кишиневе сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью при Национальном инспекторате расследований (INI) совместно с прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) проведено около 70 обысков.
Мероприятия проводились в рамках расследований, объединенных в масштабную операцию под названием Deep fake.
Молдавские правоохранители сообщили, что в следственных действиях участвуют также их коллеги из Румынии под эгидой Europol и Eurojust.
В рамках операции Deep fake все еще проводятся расследования и обыски. Информации о том, какие противоправные действия совершили лица, у которых проводились обыски, в правоохранительных органах Молдовы не дали.