Дело о мошенничестве с земельными участками завели в Иркутском районе

В Иркутском районе благодаря прокурорской проверки завели уголовное дело о мошенничестве с земельными участками в поселке Маркова. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры Иркутской области в 2021 году на физлицо оформили в собственность два земельных участка под личное пользование, но затем продали их третьим лицам.