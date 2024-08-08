Дело о мошенничестве с земельными участками завели в Иркутском районе

В Иркутском районе благодаря прокурорской проверки завели уголовное дело о мошенничестве с земельными участками в поселке Маркова. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры Иркутской области в 2021 году на физлицо оформили в собственность два земельных участка под личное пользование, но затем продали их третьим лицам.
— Проверка показала, что министерством не издавались постановления о предоставлении физическому лицу земельных участков, а сам гражданин не знал о регистрации его права собственности на земельные участки, — поделились в пресс-службе прокуратуры.
Мошеннические действия принесли ущерб бюджету в сумме более 1,7 миллиона рублей. Собранные правоохранителями данными были переданы в органы следствия для заведения уголовного дела. Расследование будут держать на контроле в прокуратуре.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в аэропорту областного центра изъяли холодное оружие у иностранца. Мужчина пытался провезти нож в Ташкент без разрешительных документов, а при задержании пояснил, что вез нож как подарок знакомому.