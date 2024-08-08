Обещали помочь, но выманили 2,2 млн рублей: отец-одиночка, чья жена умерла при родах двойни, стал жертвой мошенников

Не успев пережить и без того большое горе, 37-летний Александр Чумаков из Улан-Удэ вновь вынужден бороться с трудностями. Зимой 2022 года мужчина потерял любимую женщину и остался с двумя новорожденными детьми на руках. Утрату пришлось переживать, бегая по судам. В итоге Фемида подтвердила врачебную халатность и назначила семье компенсацию. Казалось, что жизнь начала налаживаться, но сегодня отец-одиночка вновь просит помощи, оставшись без средств к существованию. Сибиряка обманула обаятельная незнакомка из сети.
Впервые с будущей Екатериной супругой Александр встретился в 2020 году. Сначала пара переписывалась. Видная блондинка с голубыми глазами запала холостяку в сердце с первой фотографии. А увидевшись вживую, оба почувствовали будто всегда знали друг друга. Через пару месяцев отношений влюбленные съехались и всерьез задумались о детях. При этом, женщина понимала — забеременеть и родить в 39 лет будет нелегко. Но весной 2021 года врачи сообщили прекрасную новость о том, что мечта сибирячки стать матерью наконец-то исполнится.
— А еще спустя несколько дней она прибежала запыхавшаяся из больницы и ошарашила — будет двойня! — вспоминает в беседе корреспондентом КП-Иркутск Александр Чумаков. — Мы молили, чтобы появился хотя бы один ребенок, а тут — двойной подарок.
Женщина внимательно прислушивалась к рекомендациям специалистов, берегла себя и малышей, а потому поход в ЗАГС пара решила отложить. Официально стать семьей Екатерина и Александр так и не успели. После 30-й недели беременности женщина стала жаловаться на проблемы с давлением и сильные головные боли. А за неделю до родов вызвала скорую помощь из-за температуры и кашля. Несмотря на отрицательный тест на коронавирус пациентку направили в ковидный госпиталь. 11 февраля ей стало легче, и она отказалась от госпитализации. 14-го ее привезли в городской перинатальный центр, а на следующий день назначили кесарево сечение.
«Через десять минут меня поведут рожать», — это сообщение от любимой стало для Александра последним.
В 14:19 на свет появилась девочка, еще через минуту — мальчик. Но 16 февраля счастливому отцу позвонили со словами: «Екатерина умерла». Роженица не пришла в себя после общего наркоза и скончалась, так и не увидев дочь и сына.
— За мгновение я лишился любимой и стал никем своим детям. Официально они считались круглыми сиротами, — говорит Александр Чумаков. — Даже горевать было некогда — я принялся оформлять документы на опеку, чтобы забрать их из перинатального центра. Так как крохи были недоношенными, в реанимации они провели 20 дней. А когда они подросли мне пришлось оплатить тест ДНК и в суде доказывать не только биологическое отцовство, но и то, что Катя была моей гражданской супругой.
Пока его пожилая мать нянчилась с внуками, вдовец обращался в Следком и прокуратуру. Началось расследование уголовного дела, однако экспертиза показала, что причиной смерти Екатерины стали осложнения в связи с беременностью. Дело закрыли. При этом были найдены нарушения при оказании медпомощи. Росздравнадзор подтвердил, что в поликлинике, где наблюдалась погибшая, не учли факторы риска для жизни пациентки и подошли к лечению формально. Также медики скорой должны были доставить женщину в республиканский роддом, а не в городской.
В итоге Верховный суд Бурятии постановил, что перинатальный центр Улан-Удэ должен выплатить троим потерпевшим (вдовцу и детям) по 300 000 рублей, поликлиника — по 100 000 рублей, а станция скорой медицинской помощи Улан-Удэ — по 30 000 рублей. В общем — 1 290 000.
Добившись справедливости отец-одиночка ушел в декретный отпуск, занялся уходом за детьми и ремонтом в квартире, куда планировал вместе с ними переехать. Своим первенцам мужчина хотел дать все самое лучшее, что, как признается он сам, с ежемесячным доходом в 45 тысяч рублей тяжело. Дополнительно навалились проблемы со здоровьем. У брата и сестренки и оказалось ослабленным зрение. Понадобились дополнительные средства на лечение.
— Прошло 2,5 года после смерти Екатерины, но я все еще разбит, — признается Александр. — В такие моменты понимаешь, насколько ты одинок. Хотелось простого человеческого общения, вот я и познакомился в интернете с девушкой из Сочи. Она представилась Натальей. О себе рассказывала, что ей 29 лет, работает в рекламном агентстве.
Спустя несколько дней переписки о личном сменились обсуждением финансов. Выслушав нового знакомого, Наталья поделилась, что неплохо зарабатывает с помощью инвестиций в ценные бумаги. Мужчина отнесся к этому скептически, но интернет-собеседница продолжала настаивать:
— Она давила, мол, тебе еще детям жизнь устраивать. Всё-таки растут без матери.
Сочувствие со стороны красавицы растопило сердце вдовца. Он согласился принять «помощь», записал номер якобы финансиста и прошел краткий экскурс в работу.
— Потом со мной связался технический сотрудник и установил на телефон приложение. Помимо собственных накоплений в 600 тысяч рублей, я оформил кредит онлайн и попросил отца взять на свое имя еще одну ссуду на 560 тысяч рублей, став его поручителем в банке. Эти люди, как уже позже выяснилось, мошенники, вложили наши деньги в какую-то биржу. Сначала мне даже удалось вывести 11 тысяч рублей, затем ещё около 30-ти. Но потом они только повторяли: «вкладывай, вкладывай».
Заподозрив обман, сибиряк потребовал лжеинвесторов вывести всю сумму, но его продолжили вводить в заблуждение: из-за изменений в правилах платформы нужно внести дополнительный взнос. Словно в трансе отец-одиночка поспешил в другой банк, чтобы вновь взять кредит.
— Там поинтересовались, для чего необходимы средства. Я рассказал про инвестирование. Сотрудник объяснил, что меня обманывают. Только в этот момент я будто очнулся от гипноза. До последнего не хотел верить, что стал жертвой преступников, ведь уже вывел часть денег. Аферисты вывели даже детские выплаты.
Мужчина обратился в полицию. В целом он и отец потеряли 2 миллиона 223 тысячи рублей, в том числе задолжности по кредиткам, которые опустошили жулики. В сентябре у пенсионера первый платеж по кредиту, у его сына — в конце августа. Как быть, Чумаковы не знают.
— Сейчас у нас с детьми нет средств даже на хлеб. Хотел бы обратиться к неравнодушным землякам, предпринимателям, общественным организациям — мне нужна юридическая помощь и, по возможности, материальная. Больше всего не хочется подводить своих пожилых родителей, — взывает Александр.
— Мошенники попросили мужчину установить на мобильный телефон приложение, которое на самом деле является эмулятором, что позволило злоумышленникам управлять графиками и цифрами, которые отображаются на инвестиционном счете, — сообщила корреспонденту КП-Иркутск референт пресс-службы ГУ МВД по Республике Бурятия Мария Седунова. — Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».