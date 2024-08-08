Обещали помочь, но выманили 2,2 млн рублей: отец-одиночка, чья жена умерла при родах двойни, стал жертвой мошенников

— Потом со мной связался технический сотрудник и установил на телефон приложение. Помимо собственных накоплений в 600 тысяч рублей, я оформил кредит онлайн и попросил отца взять на свое имя еще одну ссуду на 560 тысяч рублей, став его поручителем в банке. Эти люди, как уже позже выяснилось, мошенники, вложили наши деньги в какую-то биржу. Сначала мне даже удалось вывести 11 тысяч рублей, затем ещё около 30-ти. Но потом они только повторяли: «вкладывай, вкладывай».