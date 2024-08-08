Трехлетняя девочка сбежала из детсада в Екатеринбурге

«3-летняя воспитанница ясельной группы детского сада, находясь на прогулке, самовольно ушла с территории дошкольного образовательного учреждения», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По какой причине малышка сбежала из садика и почему воспитатель вовремя не заметила пропажу ребенка, теперь предстоит выяснить сотрудникам прокуратуры. В ведомстве начали проверку. Будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности сотрудников детского сада.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Екатеринбурге четверо детей оказались заперты в квартире на шестом этаже. С балкона они просили о помощи у прохожих.
UPD: Следственное управление СК РФ по Свердловской области начало проверку обстоятельств инцидента.