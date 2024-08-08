Трехлетняя девочка сбежала из детсада в Екатеринбурге

По какой причине малышка сбежала из садика и почему воспитатель вовремя не заметила пропажу ребенка, теперь предстоит выяснить сотрудникам прокуратуры. В ведомстве начали проверку. Будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности сотрудников детского сада.