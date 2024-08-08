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Срок ареста главного кадровика Минобороны Кузнецова сокращен на месяц

Второй западный окружной военный суд сократил срок содержания под стражей начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова на один месяц. Он будет находиться в СИЗО до 12 сентября, а не до 12 октября, как суд решил раньше.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Решение огласил судья Антон Какадеев, передает «РИА Новости». Перед началом заседания он объяснил журналистам, что на этапе поступления материалов в суд было решено рассмотреть их в закрытом режиме. Кузнецов участвовал в заседании по видеоконференцсвязи. Когда в зале находились журналисты, тот сидел спиной к камере.

Юрий Кузнецов был задержан в мае в своем доме в Истринском районе Подмосковья. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По информации «Ъ», Кузнецову вменяют в вину взятку на сумму 30,5 млн руб. от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 млн руб. Лева Мартиросян также находится под арестом.