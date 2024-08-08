Срок ареста главного кадровика Минобороны Кузнецова сокращен на месяц

Юрий Кузнецов был задержан в мае в своем доме в Истринском районе Подмосковья. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По информации «Ъ», Кузнецову вменяют в вину взятку на сумму 30,5 млн руб. от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 млн руб. Лева Мартиросян также находится под арестом.