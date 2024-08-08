Группировка «Центр» отразила две контратаки ВСУ

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» продолжают ведение активных действий и нанесли поражение формированиям 1-й танковой, 31-й, 32-й, 117-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й и 111-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Тарасовка, Торецк, Гродовка и Пантелеймоновка ДНР, отражены две контратаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной и 142-й пехотной бригад противника.