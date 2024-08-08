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Группировка «Север» уничтожила до 415 солдат ВСУ

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 415 военных в зоне действия сил российской группировки «Север», сообщило министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 25-й механизированных бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 88-й, 103-й, 123-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Журавка, Беловоды, Юнаковка Сумской области, Волчанск Харьковской области и Дарьино Курской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«Потери ВСУ составили до 415 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 14 бронетранспортеров, 12 пикапов, три 152-мм гаубицы Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы “Буковель-AD”, — отмечает Минобороны РФ.