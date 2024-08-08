Группировка «Север» уничтожила до 415 солдат ВСУ

«Потери ВСУ составили до 415 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 14 бронетранспортеров, 12 пикапов, три 152-мм гаубицы Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы “Буковель-AD”, — отмечает Минобороны РФ.