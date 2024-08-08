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ПВО сбила украинский МиГ-29 и 80 беспилотников

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Силы и средства ПВО России сбили украинский МиГ-29, перехватили 80 дронов, авиация поразила цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, сообщило в четверг Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также уничтожены 12 реактивных снарядов HIMARS производства США и 80 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 21 вне зоны проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск нанесено поражение цехам сборки беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 164 районах.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 636 самолетов, 278 вертолетов, 29 402 беспилотных летательных аппарата, 563 зенитных ракетных комплекса, 16 937 танков и других боевых бронированных машин, 1 398 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 976 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 528 единиц специальной военной автомобильной техники.