ПВО сбила украинский МиГ-29 и 80 беспилотников

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также уничтожены 12 реактивных снарядов HIMARS производства США и 80 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 21 вне зоны проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении оборонного ведомства.