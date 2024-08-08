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Еще одна смерть в реке: В Молдове в Днестре утонул 55-летний мужчина

7 августа в реке Днестр в районе города Сороки утонул 55-летний мужчина.

Источник: соцсети

По информации пограничной полиции, инцидент произошел, когда другой гражданин заметил пострадавшего, вытащил его на берег и сообщил о происшествии по телефону 112.

Патруль пограничников, прибывший на место, обнаружил человека на берегу, который сообщил, что уже позвонил в службу экстренной помощи и сообщил о случившемся. По его словам, ему удалось вытащить мужчину на берег и попытаться оказать первую медицинскую помощь, но, к сожалению, пострадавший уже был без сознания.

На место происшествия прибыли сотрудники Сорокского полицейского управления для оформления дела. Причины происшествия и обстоятельства утопления еще устанавливаются.

несчастный случай