Еще одна смерть в реке: В Молдове в Днестре утонул 55-летний мужчина

Патруль пограничников, прибывший на место, обнаружил человека на берегу, который сообщил, что уже позвонил в службу экстренной помощи и сообщил о случившемся. По его словам, ему удалось вытащить мужчину на берег и попытаться оказать первую медицинскую помощь, но, к сожалению, пострадавший уже был без сознания.