Еще одна смерть в реке: В Молдове в Днестре утонул 55-летний мужчина

По информации пограничной полиции, инцидент произошел, когда другой гражданин заметил пострадавшего, вытащил его на берег и сообщил о происшествии по телефону 112.
Патруль пограничников, прибывший на место, обнаружил человека на берегу, который сообщил, что уже позвонил в службу экстренной помощи и сообщил о случившемся. По его словам, ему удалось вытащить мужчину на берег и попытаться оказать первую медицинскую помощь, но, к сожалению, пострадавший уже был без сознания.
На место происшествия прибыли сотрудники Сорокского полицейского управления для оформления дела. Причины происшествия и обстоятельства утопления еще устанавливаются.