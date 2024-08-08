В Крыму бывший майор юстиции получил 14 лет тюрьмы за госизмену

Суд назначил обвиняемому наказание в виде тюремного заключения на 12 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима. К назначенному сроку добавили наказание за незаконное приобретение, хранение и передачу взрывчатых веществ. Кроме того, ему присужден штраф в размере 300 тысяч рублей. Бывший майор также получил ограничение свободы на 1,5 года и запрет на работу в государственных органах на протяжении двух лет.