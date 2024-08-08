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В Крыму бывший майор юстиции получил 14 лет тюрьмы за госизмену

Мужчина обвиняется в государственной измене и злоупотреблении служебными полномочиями.

В Крыму за государственную измену и неправомерное использование своего положения осужден бывший майор юстиции. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма.

Задержанный осужден на 14 лет заключения. Рассмотрение уголовного дела прошло при закрытых дверях, так как в суде были представлены документы, содержащие гостайну.

Бывшего майора признали виновным в передаче конфиденциальной информации иностранной разведке, отметили в суде. Кроме того, мужчина обвинялся в злоупотреблении служебными полномочиями в личных интересах, подчеркнули в Верховном суде.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде тюремного заключения на 12 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима. К назначенному сроку добавили наказание за незаконное приобретение, хранение и передачу взрывчатых веществ. Кроме того, ему присужден штраф в размере 300 тысяч рублей. Бывший майор также получил ограничение свободы на 1,5 года и запрет на работу в государственных органах на протяжении двух лет.