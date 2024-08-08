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В Москве перекрыли канал незаконной миграции

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Москве перекрыли канал незаконной миграции, существовавший с 2021 года, задержаны пять фигурантов, в том числе участковый полиции, сообщает столичный главк СК РФ в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«В период с июня 2021 года по июнь 2024 года фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью личного обогащения организовали незаконную миграцию на территории города Москвы… Задержаны пять фигурантов, в том числе участковый уполномоченный одного из отделов полиции города Москвы» — говорится в сообщении.

Уточняется, что они за деньги фиктивно регистрировали иностранцев по месту их пребывания. У них дома провели обыски. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

Дело расследуется по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Следователи продолжают устанавливать всех фигурантов.