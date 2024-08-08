В Москве перекрыли канал незаконной миграции

«В период с июня 2021 года по июнь 2024 года фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью личного обогащения организовали незаконную миграцию на территории города Москвы… Задержаны пять фигурантов, в том числе участковый уполномоченный одного из отделов полиции города Москвы» — говорится в сообщении.
Уточняется, что они за деньги фиктивно регистрировали иностранцев по месту их пребывания. У них дома провели обыски. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.
Дело расследуется по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Следователи продолжают устанавливать всех фигурантов.