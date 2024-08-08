Машину нашли без номеров, а колготки — в промзоне: 13 вопросов и странностей в истории исчезновения Сэсэг Буиновой

— Я склоняюсь к версии, что у Сэсэг возникли какие-то проблемы. Не у Станислава. Слабо представляю, чтобы мужчина воспользовался помощью женщины как водителя такси. Возможно, что проблемы каким-то образом связаны с ее участием в конкурсе красоты. Почему? Слишком короткий промежуток между этими событиями. Поэтому она и обратилась за помощью к новому знакомому, ведь супруг был тогда в командировке. И неизвестный, подсевший к ним в автомобиль — это человек, который тоже связан с этой проблемой. Вполне вероятно, что он действительно мог ранее работать в правоохранительных органах. Как правило, с таким опытом люди после завершения службы находят себя в около криминальных кругах, коллекторских агентствах и так далее. Возможно, он что-то им передал, а может быть сообщил, что кто-то или что-то ждет их в той самой промзоне. Вероятно, если бы не найденные следы крови, о преступлении было бы вообще мало что известно. Это говорит о том, что пропавшие были знакомы с убийцей, входили, так или иначе, в его круг. Потому что человеку, который никак не связан с жертвой, нет никакого смысла ее прятать. Между ними явно были какие-то отношения. Все пытаются оттолкнуться от ситуации. А нужно смотреть на предысторию — что происходило до, тщательно анализировать.