Машину нашли без номеров, а колготки — в промзоне: 13 вопросов и странностей в истории исчезновения Сэсэг Буиновой

Она мечтала примерить на себя корону «Миссис Бурятия», и сделала это. Овации, лента титулованной красавицы и море цветов. Они даже не успели завянуть, когда она таинственно исчезла. Случилось это в ночь на 12 апреля 2024 года, на пятый день после финала конкурса. Связано ли убийство Сэсэг Буиновой с финалом «Миссис Бурятия»? Ответа пока нет. Вообще эта история — уравнение с одними неизвестными. Два главных из них — что произошло и где сейчас Сэсэг Буинова. Ее тело не нашли спустя четыре месяца. КП-Иркутск попыталась восстановить картину событий. Версии, что могло случиться с королевой красоты, озвучил ныне адвокат, а в прошлом сотрудник уголовного розыска Сергей Колосовский. Он ответил на 13 главных вопросов об исчезновении Сэсэг Буиновой.
1. Кто такая Сэсэг Буинова?
Блондинка с азиатской внешностью. Высокие скулы, яркая улыбка, точеная фигура, — ее фото облетели все соцсети.
«Я — это моя семья, мой муж и мои дети. Я радуюсь жизни, каждому новому дню и верю в то, что каждый из нас должен быть счастливым», — так коротко в визитке Сэсэг рассказала о себе на конкурсе.
«Образцовая жена, хозяйка и мама» — и друзья говорят о ней только так. Много путешествовала, занималась вокалом, волейболом, увлекалась кондитерским искусством. А «Миссис Бурятия» — это вызов самой себе. Решила проверить, на что способна. И завоевала один из главных титулов — «Миссис Топ-модель — 2024». Надев на голову корону, таинственно пропала…
— Она не могла исчезнуть просто так, — близкие с самого начала твердили: с Сэсэг случилась беда. — Она обожала сыновей, мальчишкам 8 и 10 лет. Как любящая мама ни за что не оставила бы детей. Они для нее всегда были на первом плане.
2. Как развивались события в день перед исчезновением?
Пролить свет на это могла разве что сама Сэсэг. Родные говорят: муж в тот день был в командировке, в Хабаровске, сама она, вероятно, большую часть дня провела с детьми, а под вечер уехала. Куда? Таксовать. Выглядит, конечно, странно. Семья и путешествовала, и супруг — бизнесмен, и участие в том самом конкурсе красоты далеко не бесплатное, явно пришлось потратиться. Неужели не хватало денег, поэтому Сэсэг и подрабатывала в такси? И по словам родственников, для нее это было «привычным делом». Так вот, оставив сыновей дома одних, вечером она уехала. По некоторым свидетельствам, развозила пассажиров по заявкам около полутора часов, закончила — примерно в 22:00. А дальше, мол, отправилась на встречу с подругами. Общались на парковке торгового центра недолго, а дальше сказав им «Поеду к детям домой», завела свой черный Mitsubishi Outlander и уехала.
3. Где в последний раз видели Сэсэг Буинову?
Не дома. На самом деле она уехала на очередную встречу — с 26-летним Станиславом Норбоевым. И это теперь известно совершенно точно. Пара попала в объектив камер на парковке торгового центра — только уже другого. Видео есть в социальных сетях. Мужчина (Станислав) стоит на стоянке, на часах около 22.25, подъезжает черный Mitsubishi Outlander, он сразу же садится в него. Совершенно очевидно, Станислав ждал Сэсэг, их встреча была запланированной. Пара чуть больше часа проводит в машине, разговаривает. Далее в 00.19 автомобиль снова попадает в поле зрения камер, уезжая с парковки торгового центра. На следующий день 13 апреля, появляются первые сообщения об исчезновении Сэсэг. Ее телефон Сэсэг отключен. Последний выход в Сеть с него зафиксировали 12 апреля в 06.28.
4. Кто такой Станислав Норбоев?
На самом деле его имя в этой истории всплыло гораздо позже — уже во время расследования исчезновения Сэсэг. Забегая вперед: волонтеры нашли вещи пропавшей Сэсэг, а рядом с ними и другие, мужские. По водительским правам на имя Станислава Норбоева и поняли, кто был с ней. Так и выяснилось, что мужчина тоже исчез. Оказалось, что последние несколько дней он не появлялся дома.
— 11 апреля он ко мне домой приезжал, поужинал с нами, веселенький был, — вспоминала Нина Норбоева, мать Станислава, в разговоре с 74.ru, — сказал: поеду на квартиру, отдохну, завтра на работу.
Далее, по словам матери, во время семейного ужина Станиславу позвонили. Она решила, что на том конце провода девушка. Почему? Сын ответил на звонок, пообещал перезвонить и куда-то спешно засобирался.
— Когда ко мне приехал, он в рабочей одежде был (он работал в строительной фирме), но он переоделся, — рассказала Нина Норбоева. — И торопился, что ли, в прихожей свет не выключил.
По слухам, за пару недель до исчезновения снял квартиру, чтобы жить отдельно.
5. Как познакомились Сэсэг и Станислав и что их связывало?
Есть только версии. По одной из них Сэсэг и Станислав занимались в одной секции волейбола. По другой — буквально за неделю до исчезновения познакомились в кафе. Якобы, Станислав заприметил красивую женщину, пригласил на медленный танец. Это рассказала одна из подруг Сэсэг в СМИ. При этом, по ее словам, со стороны Сэсэг никакого интереса к новому знакомому проявляла. Она, мол, сразу и в лоб заявила Станиславу, что замужем, есть дети. Поэтому даже номер телефона давать наотрез отказалась. Но молодой человек якобы сам нашел ее в соцсетях, начал писать сообщения. Другая подруга пропавшей выдвинула иную версию.
— О Станиславе я ничего не слышала до момента их исчезновения, ничего о нем не знала. Думаю, что, если Сэсэг поехала таксовать, возможно, он попросил довезти его куда-то. Или она попросила его о помощи, — рассказывала близкая подруга Сэсэг в эфире ток-шоу «Малахов».
6. Как появились зацепки в деле?
Через три дня после исчезновения пары, 14 апреля, нашли автомобиль Сэсэг. Его заприметили волонтеры в одном из дворов на окраине Улан-Удэ. Камер в округе — ни одной. Кто, когда, как доставил автомобиль туда — тоже загадка. Удивительно, факт: в современном городе, нашпигованном камерами буквально на каждом шагу, черный Mitsubishi Outlander по пути следования не попал в объектив ни одной из них! Следующая странность: госномера скрутили, но при этом оставили на месте преступления — прямо в багажнике. Зачем?
— Это довольно распространенная практика из 90-х, — объясняет Сергей Колосовский. — С машины сняли номера, чтобы выиграть какое-то время. Не хотели, чтобы ее сразу нашли. Черных внедорожников в городе немало. Ну, появилась во дворе какая-то машина, кто из соседей обычно обращает на такие вещи внимание?
Осмотрев машину, оперативники нашли следующие доказательства, что Сэсэг действительно исчезла не просто так. Первое — кровь со стороны водительского кресла, на лобовом и боковом стеклах. Позже экспертиза подтвердила — это ее кровь. Второе — скрученное зеркало заднего вида, на котором был установлен видеорегистратор. Зачем его сняли? Понятно. Преступник не хотел, чтобы его вычислили. А маршрут следования машины — это серьезная зацепка… Кстати, телефон Сэсэг так и не нашли. Но! Тот самый последний выход в сеть зафиксировали на улице, которая находится буквально в одном километре от места, где нашли брошенной машину.
А через пару дней после того, как обнаружили автомобиль Сэсэг Буиновой, в деле появился новый след — в промзоне, на окраине Улан-Удэ. Там находятся разные промышленные и торгово-производственные предприятия. А территория, к слову, находится буквально в 5 км от двора, где преступник оставил машину Сэсэг со следами крови. Там оперативников ждали очередные улики — под старым выброшенным матрасом лежали вещи Буиновой, колготки. А рядом с ними и мужские… Это футболка, жилет, трусы, кроссовки, банковские карты, водительские права, ключи от машины. Все это принадлежало Станиславу Норбоеву.
Собственно, так вообще и выяснилось, что и он пропал. Странное совпадение: сестра Норбоева принимала участие в поисках Сэсэг как волонтер и узнала о найденных водительских правах брата. Так семья и поняла, что он уже несколько дней нигде не появлялся. А следом и страшные предположения о его судьбе. Ведь буквально в нескольких метрах от вещей, в низине, ближе к железнодорожным путям, которые проходят через территорию промзоны, следователи увидели лужу крови. Это была кровь Станислава…
С этих пор главной версией случившегося стало убийство…
— Почему с жертв снимают вещи? Очевидно, чтобы тело было сложнее опознать, — говорит Сергей Колосовский. — Поэтому, если это сделал преступник, он поступил именно так.
При этом тела ни Сэсэг, ни Станислава все еще не найдены…
7. Как появился подозреваемый?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо вернуться немного назад. На том самом видео — на парковке у ТЦ, где в последний раз видели Сэсэг и Станислава живыми, был замечен и третий человек! Но этот факт следствие долгое время скрывало. Итак, судя по записи, в 23.45 в машину Буиновой подсел мужчина. Его лица почти не разглядеть. Но специальная экспертиза должна помочь — специалисты максимально улучшают качество съемки, чтобы получить фото подозреваемого. А, тем временем, уже составили его криминалистический портрет. А составить его помог тайный свидетель…
— Установлен очевидец, который непродолжительное время общался с преступником. Есть определенные версии о его личности, — рассказал руководитель СУ СКР по Республике Бурятия Вячеслав Сухоруков в интервью телекомпании АТВ.
Правда, о каких версиях идет речь, кем может быть этот человек, ни слова. Тайна следствия.
8. Как появилась версия об оборотне в погонах?
Версию о том, что убийца тесно связан с правоохранительными органами, обсуждают активно. Основания так полагать небеспочвенны. Он же человек-невидимка! Сумел объехать все камеры наружного наблюдения, не оставить отпечатков, следов. И опять же — тела не найдены, их искусно спрятали. Действовал, как ни крути, настоящий профессионал.
Кроме того, есть некоторые данные, якобы убийцу видели охранники промзоны. Мол, около двух часов ночи они заметили на территории автомобиль в ночь преступления. Подошли проверить. А водитель показал в ответ удостоверение бывшего сотрудника полиции, а после уехал. А позже они опознали автомобиль Сэсэг — именно около него, как ходят слухи, и стоял тот подозрительный человек на территории промзоны. Правда, ни лица, ни фамилии внезапного ночного посетителя не запомнили. Было ли все так? И охранники ли являются теми тайными очевидцами, которые общались с предполагаемым преступником? Снова вопросы без ответа. Следствие официально не подтверждает эту информацию, но опять же и не опровергает.
9. Муж Сэсэг Буиновой может быть причастен к преступлению?
Откуда появилась такая версия? В сети активно обсуждают, что он — бывший сотрудник полиции. Это раз. А два — если предположить, что у Сэсэг и Станислава возникли романтические отношения, то вот и мотив. Однако муж Сэсэг в программе у Андрея Малахова заявил:
— Я был в Хабаровске. Последний раз мы с ней созванивались 11 апреля вечером (получается, как раз перед исчезновением — Ред.). Она попросила денег на продукты, сказала, что днем убиралась дома. 12 апреля мне позвонила ее сестра, все рассказала. Я в тот же день вылетел из Хабаровска до Иркутска, а оттуда на машине — в Улан-Удэ. Утром 14-го апреля был дома. Начал поиски. Неделю ходил искал, дома почти не появлялся. Следственный комитет особо мне ничего не рассказывает, результаты экспертиз не сообщают. Сам слышал версию о причастности сотрудника правоохранительных органов. Но я верю, что Сэсэг жива. Мы планировали третьего ребенка, хотели сделать дома ремонт…
Почему вопросов к мужу Сэсэг у следствия нет? Вероятно, алиби железное. Проверить билеты на самолет до Хабаровска не сложно. Сергей Колосовский тоже в версию о его причастности не верит.
— Такое изощренное преступление — слишком сложное для банального преступления из ревности.
10. Действовал ли преступник один или с сообщниками?
— Сложно сказать, действовал преступник один или их было несколько, — говорит Сергей Колосовский. — Судя по следам крови, на Сэсэг напали прямо в автомобиле, а со Станиславом разбирались уже на улице. Поэтому, возможно, действовал убийца не один. Одному расправиться с двумя людьми — при этом с одним в машине, а с другим снаружи, трудно. Пропавших очень хорошо спрятали.
11. Как могли быть связаны жертвы и преступник?
— Я склоняюсь к версии, что у Сэсэг возникли какие-то проблемы. Не у Станислава. Слабо представляю, чтобы мужчина воспользовался помощью женщины как водителя такси. Возможно, что проблемы каким-то образом связаны с ее участием в конкурсе красоты. Почему? Слишком короткий промежуток между этими событиями. Поэтому она и обратилась за помощью к новому знакомому, ведь супруг был тогда в командировке. И неизвестный, подсевший к ним в автомобиль — это человек, который тоже связан с этой проблемой. Вполне вероятно, что он действительно мог ранее работать в правоохранительных органах. Как правило, с таким опытом люди после завершения службы находят себя в около криминальных кругах, коллекторских агентствах и так далее. Возможно, он что-то им передал, а может быть сообщил, что кто-то или что-то ждет их в той самой промзоне. Вероятно, если бы не найденные следы крови, о преступлении было бы вообще мало что известно. Это говорит о том, что пропавшие были знакомы с убийцей, входили, так или иначе, в его круг. Потому что человеку, который никак не связан с жертвой, нет никакого смысла ее прятать. Между ними явно были какие-то отношения. Все пытаются оттолкнуться от ситуации. А нужно смотреть на предысторию — что происходило до, тщательно анализировать.
12. Почему такой профессиональный преступник все же оставил проколы?
— Преступление, полагаю, изначально вообще не планировалось. Смотрите, встреча была назначена под прицелом видеокамер. Хотел бы убить сразу, не стал бы выбирать людное место. Но в процессе разговора что-то пошло не так. Поэтому заметать следы пришлось уже на ходу. Вообще не исключаю вариант, что таинственный пассажир где-то вышел из машины по пути следования Сэсэг и Станислава, поскольку их сплошной маршрут не прослежен по камерам. Они могли просто поехать вдвоем в эту промзону. А уже там произошло что угодно. Например, они стали жертвами наркоманов или каких-то случайных людей. Никогда нельзя исключать такую вероятность. А удостоверение бывшего правоохранителя могло случайно оказаться у кого-то из них…
13. Не инсценировка ли все это?
Такие слухи тоже ходят. Мол, Сэсэг и Станислав исчезли, чтобы начать новую жизнь вместе. И, инсценировав собственное убийство, просто сбежали вдвоем.
— Жизнь в бегах требует больших денег, смены документов, личности и так далее, — говорит Сергей Колосовский. — А, судя по тому, что Сэсэг отправилась таксовать в ночь исчезновения, средств у нее к такому плану не было. Она бы не оставила сравнительно дорогую машину. К тому же дома ее ждали дети… В 99% я уверен, что произошло реальное преступление.