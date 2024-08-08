СКР взял на контроль дело о похищении ребенка в Новороссийске

Сообщается, что при встрече мужчина подсыпал бывшей супруге снотворное, после чего забрал мальчика и скрылся в неизвестном направлении. Обращение в органы внутренних дел результатов не принесло. Злоумышленник вывез малолетнего за пределы РФ.