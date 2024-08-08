СКР взял на контроль дело о похищении ребенка в Новороссийске

По данным ведомства, о произошедшем в августе 2022 года заявила местная жительница. Женщина рассказала, что ее бывший муж, гражданин Турции, похитил их общего четырехлетнего сына.
Сообщается, что при встрече мужчина подсыпал бывшей супруге снотворное, после чего забрал мальчика и скрылся в неизвестном направлении. Обращение в органы внутренних дел результатов не принесло. Злоумышленник вывез малолетнего за пределы РФ.
По данному факту в СУ СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело. Заявительница недовольна ходом расследования и считает, что меры к возвращению ребенка не принимаются.