В Керчи рухнула стена дома, в котором жили женщина и ребенок

К счастью, в результате падения стены никто не пострадал. В доме жила женщина с ребенком. В момент инцидента в помещении никого не было. Состояние уцелевшей части дома оценят специалисты. Ребенка временно перевезли в Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи для несовершеннолетних. Его матери предоставили комнату в общежитии.