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В Керчи рухнула стена дома, в котором жили женщина и ребенок

В Керчи обвалилась стена частного дома.

На улице 23 Мая в Керчи рухнула часть жилого дома. Об этом сообщает телеканал «Крым 24».

К счастью, в результате падения стены никто не пострадал. В доме жила женщина с ребенком. В момент инцидента в помещении никого не было. Состояние уцелевшей части дома оценят специалисты. Ребенка временно перевезли в Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи для несовершеннолетних. Его матери предоставили комнату в общежитии.

В ближайшее время коммунальщики займутся расчисткой территории. В настоящее время дом огражден сигнальной лентой.

недвижимость