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Пострадавшие от падения БПЛА в Приморско-Ахтарске получили выплаты

Всего за денежной помощью обратились 200 человек.

Пострадавшие от падения БПЛА в Приморско-Ахтарске получили выплаты. Об этом сообщили в телеграм-канале министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона.

5 июля в результате падения беспилотника был поврежден трехэтажный многоквартирный дом. За денежной помощью обратились 200 человек.

В настоящее время уже 170 человек получили выплаты в размере 10 тысяч рублей. Двум жителям, которые полностью лишились имущества первой необходимости выплатили по 100 тысяч рублей.

Для оказания помощи пострадавшим из бюджета Краснодарского края выделили 2 млн. 200 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что в Приморско-Ахтарске восстановят поврежденную при атаке БПЛА многоэтажку.