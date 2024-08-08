Пострадавшие от падения БПЛА в Приморско-Ахтарске получили выплаты. Об этом сообщили в телеграм-канале министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона.
5 июля в результате падения беспилотника был поврежден трехэтажный многоквартирный дом. За денежной помощью обратились 200 человек.
В настоящее время уже 170 человек получили выплаты в размере 10 тысяч рублей. Двум жителям, которые полностью лишились имущества первой необходимости выплатили по 100 тысяч рублей.
Для оказания помощи пострадавшим из бюджета Краснодарского края выделили 2 млн. 200 тысяч рублей.
Ранее мы сообщали, что в Приморско-Ахтарске восстановят поврежденную при атаке БПЛА многоэтажку.