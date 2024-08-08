Врач неверно оценила состояние: 1,5-годовалая девочка с температурой и расстройством пищеварения умерла в Чите

— Врач-стажер неверно оценила состояние девочки, не назначила обследование и анализы и не настояла на срочной госпитализации ребенка. Кроме того, она ошибочно назначила медикаменты, которые предназначены для пациентов старше 12 лет, — рассказали в пресс-службе СУ СКР Забайкальского края.