Врач неверно оценила состояние: 1,5-годовалая девочка с температурой и расстройством пищеварения умерла в Чите

7 января 2023 года обеспокоенные здоровьем 1,5-годовалой малышки родители, привезли ее в инфекционное отделение клинической больницы Забайкальского края. Они рассказали медикам, что у ребенка поднялась температура и есть симптомы похожие на несварение.
— Врач-стажер неверно оценила состояние девочки, не назначила обследование и анализы и не настояла на срочной госпитализации ребенка. Кроме того, она ошибочно назначила медикаменты, которые предназначены для пациентов старше 12 лет, — рассказали в пресс-службе СУ СКР Забайкальского края.
Поскольку родителям не посоветовали положить малышку в больницу они решили вернутся домой в поселок Горный Читинского района Забайкалья. Спустя два дня самочувствие ребенка сильно ухудшилось, лекарства не помогали и девочка начал угасать на глазах. Чтобы помочь своему чаду, родители вызвали скорую помощь.
— Врач анестезиолог-реаниматолог выездной бригады, зная о неэффективном лечении ребенка и наблюдая ее тяжелое состояние, имея в автомобиле скорой помощи необходимое оборудование и медикаменты, не провела медицинские процедуры по стабилизации состояния малолетней, — пояснили в СУ СКР Забайкальского края.
Бригада медиков доставила 1,5-годовалую девочку в больницу в тяжелом состоянии, где она скончалась. Тогда делом заинтересовались следователи. Благодаря судебно-медицинской экспертизе выяснили, что действия врачей напрямую связаны со смертью ребенка.
— В ходе предварительного расследования одна из обвиняемых частично признала свою вину, — поделились правоохранители.
Полученные за время расследования доказательства, следователи передали в суд. Теперь рассмотрением дела займутся в инстанции.