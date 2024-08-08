МО опубликовало кадры уничтожения ВСУ в приграничье Курской области

«Все население, которое нужно было эвакуировать, мы эвакуировали. Это порядка 3 тысяч человек. 1,5 тысячи человек сейчас размещены у нас в пунктах временного размещения», — добавил чиновник, отметив, что жителей вывозили на бронированных машинах под прикрытием. По его словам, для жителей подготовили 21 ПВР. Он также поблагодарил регионы, которые откликнулись на помощь.