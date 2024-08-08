Экс-главу «Экологии Новосибирск» будут судить за мошенничество на 1,1 миллиарда

Дело Ларисы Анисимовой — бывшего директора ООО «Экология Новосибирск», обвиняемой в мошенничестве на сумму более 1,1 миллиарда рублей, передано в суд.
— Экс-глава предприятия заключала с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями договоры на оказание услуг по перевозке твердых коммунальных отходов на территории области. Принятые на себя обязательства она не исполнила, чем причинила подрядным организациям ущерб в размере 1,1 млрд рублей, — пояснили в прокуратуре Новосибирской области.
На бывшего директора предприятия возбудили дело по статье159 УК РФ (мошенничество). На имущество обвиняемой и организации наложен арест.