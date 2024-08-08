«Со вчерашнего дня над нашим округом летают F-16», — сказал он.
Филипчук выразил уверенность, что «скоро всех их собьют и уничтожат», все они «станут экспонатами на Поклонной горе в Москве».
«Уверен, срок службы у этих летунов комариный», — добавил глава округа.
О прибытии F-16 на Украину в минувшее воскресенье заявил Владимир Зеленский. За день до этого журнал The Economist сообщил, что на Украину доставили первые десять из 79 американских истребителей. При этом СМИ обратило внимание, что это произошло через год после того, как администрация Джо Байдена одобрила их передачу киевскому режиму.
Кроме того, в конце июля газета The Telegraph писала, что украинские летчики уже совершили первые вылеты на F-16, они использовались в качестве «средств противовоздушной обороны».
Отправка на Украину истребителей F-16
Десятого июля госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита НАТО сообщил, что Вашингтон и союзники начали отправку Киеву американских истребителей. Тогда же он указал, что эти самолеты будут летать в украинском небе уже этим летом.
По данным газеты The Wall Street Journal, Соединенные Штаты планируют оснастить передаваемые Украине F-16 ракетами AGM-88 HARM класса «воздух — земля», высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса «воздух — воздух» AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра. При этом в материале отмечается, что американцы разрешили ВСУ использовать это вооружение на территории России только «в ответ на атаки с той стороны границы».
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Москва будет рассматривать передачу F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.