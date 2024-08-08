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На севере Волгограда иномарка протаранила трамвай

В Волгограде машина врезалась в трамвай.

Источник: мэрия Волгограда

В четверг, 8 августа, в Краснооктябрьском районе Волгограда иномарка подрезала трамвай. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, авария произошла в 12.15 часов на пересечении проспекта Металлургов с улицей Таращанцев. Невнимательный водитель выехал на пути.

— Иномарка не предоставила преимущественное право проезда трамваю № 13, следовавшему в сторону остановки «Стадион “Монолит”. Водитель общественного транспорта применил экстренное торможение, н — рассказали в мэрии.

Однако столкновения избежать не удалось. К счастью, все пассажиры удержались на местах и не получили травмы. На место приехали сотрудники полиции. Уже к часу дня движение трамваев возобновилось.