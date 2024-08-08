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Казахстанские туристы пострадали в ДТП в Турции

В результате дорожно-транспортного происшествия в местности Милас турецкой провинции Мугла пострадали казахстанские и российские граждане, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили представители дорожной полиции Турции, в ДТП с участием микроавтобуса и эвакуатора на трассе Милас — Бодрум, по предварительным данным, пострадали 13 человек. Из-за опрокидывания автотранспорта ушибы и ранения разной степени тяжести получили туристы из числа казахстанцев и россиян.

Авария произошла сегодня утром, около 07:00 часов по местному времени (09:00 ч. по времени Астаны). Отмечается, что водитель эвакуатора Е. Й., не справившись с управлением, врезался в туристический автобус, который в последствии перевернулся.

На место происшествия прибыли скорая медицинская помощь, сотрудники полиции и пожарные.

Таким образом, 13 пострадавших туристов доставлены в близлежащие больницы местности Миляс для оказания им медицинской помощи. Уполномоченными органами начаты необходимые процедуры по факту ДТП.

Местность Миляс расположена на юго-западе Турции. Находится на побережье Эгейского моря в 10 километрах от аэропорта Бодрума. Данное территориальное деление подчиняется административному центру провинции Мугла.