Казахстанские туристы пострадали в ДТП в Турции

Как сообщили представители дорожной полиции Турции, в ДТП с участием микроавтобуса и эвакуатора на трассе Милас — Бодрум, по предварительным данным, пострадали 13 человек. Из-за опрокидывания автотранспорта ушибы и ранения разной степени тяжести получили туристы из числа казахстанцев и россиян.
Авария произошла сегодня утром, около 07:00 часов по местному времени (09:00 ч. по времени Астаны). Отмечается, что водитель эвакуатора Е. Й., не справившись с управлением, врезался в туристический автобус, который в последствии перевернулся.
На место происшествия прибыли скорая медицинская помощь, сотрудники полиции и пожарные.
Таким образом, 13 пострадавших туристов доставлены в близлежащие больницы местности Миляс для оказания им медицинской помощи. Уполномоченными органами начаты необходимые процедуры по факту ДТП.
Местность Миляс расположена на юго-западе Турции. Находится на побережье Эгейского моря в 10 километрах от аэропорта Бодрума. Данное территориальное деление подчиняется административному центру провинции Мугла.