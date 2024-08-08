Минздрав сообщил о состоянии водителя маршрутки, попавшей в ДТП на Тельмана

Водитель маршрутки, попавшей в ДТП на улице Тельмана, находится в Городской клинической больнице скорой помощи. Об этом «Клопс» сообщили в региональном минздраве в четверг, 8 августа.
Состояние пострадавшего средней степени тяжести, отметили в министерстве. Диагноз не уточняется.
В Калининграде на улице Тельмана маршрутка № 61 врезалась в забор, у водителя, предположительно, случился эпилептический приступ. Микроавтобус в момент ДТП задел по касательной автомобиль, где находилась семья с двумя детьми.