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Минздрав сообщил о состоянии водителя маршрутки, попавшей в ДТП на Тельмана

Мужчина ещё находится в больнице.

Водитель маршрутки, попавшей в ДТП на улице Тельмана, находится в Городской клинической больнице скорой помощи. Об этом «Клопс» сообщили в региональном минздраве в четверг, 8 августа.

Состояние пострадавшего средней степени тяжести, отметили в министерстве. Диагноз не уточняется.

В Калининграде на улице Тельмана маршрутка № 61 врезалась в забор, у водителя, предположительно, случился эпилептический приступ. Микроавтобус в момент ДТП задел по касательной автомобиль, где находилась семья с двумя детьми.