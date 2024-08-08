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Под Омском разбился гендиректор из Новосибирска

Ранее соообщалось о жутком ДТП на трассе Челябинск — Новосибирск, которое случилось в Калачинском районе Омской области в четверг, 8 августа 2024 года.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля “Хендай Крета”, мужчина 1961 г.р, двигаясь по автодороге Челябинск-Новосибирск, в районе 942 километра выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с большегрузным автомобилем “Форд” под управлением мужчины 1982 г.р. После удара по касательной автомобиль “Хендай”, выехав на полосу разгона, допустил столкновение с большегрузным автомобилем “Ситрак” под управлением мужчины 1964 г.р.», — передает ведомство.

Водитель и пассажирка легковушки погибли. За рулем «Хендая», предположительно, находился гендиректор новосибирской компании по производству электротехнической продукции — Вадим М., 10.01. 1961 года рождения.