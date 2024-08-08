Гражданин Украины создал транснациональную ОПГ в Казахстане

«Гражданин Украины “B” признан виновным в совершении уголовных правонарушений, по части 1 статьи 264 (создание транснациональной организованной группы); часть 3 статьи 28 (организация преступления); часть 4 статьи 297 (незаконные изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта психотропных веществ в особо крупном размере) УК РК и ему назначено 23 года лишения свободы. Его подельники “М”, и “G” приговорены к 21 и 22 годам лишения свободы», — сообщает корреспондент КазТАГ в четверг со ссылкой на Акмолинский областной суд.