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Гражданин Украины создал транснациональную ОПГ в Казахстане

Кокшетау. 8 августа. КазТАГ — Гражданин Украины создал транснациональную организованную преступную группу ОПГ в Акмолинской области Казахстана, передает КазТАГ.

«Гражданин Украины “B” признан виновным в совершении уголовных правонарушений, по части 1 статьи 264 (создание транснациональной организованной группы); часть 3 статьи 28 (организация преступления); часть 4 статьи 297 (незаконные изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта психотропных веществ в особо крупном размере) УК РК и ему назначено 23 года лишения свободы. Его подельники “М”, и “G” приговорены к 21 и 22 годам лишения свободы», — сообщает корреспондент КазТАГ в четверг со ссылкой на Акмолинский областной суд.

По версии следствия, гражданин Украины «В» и завербованные им граждане Молдовы «M. и G.» приобретали для изготовления психотропных веществ сырье и хранили аналоги психотропного веществ в особо крупном размере в целях незаконного сбыта в городе Ерейментау.

В августе 2023 года в ходе несанкционированного обыска помещений жилого дома, хозпостроек в городе Ерейментау полицией задержаны граждане Молдовы «M.и G.» При обыске обнаружены более 40 кг аналогов психотропных веществ в особо крупном размере. Тем самым, гражданин «B.» создал транснациональную организованную группу, участниками которого являются граждане другого государства.

У осужденных конфисковано имущество. Приговор Акмолинского специализированного межрайонного суда по уголовным делам суда не вступил в законную силу.