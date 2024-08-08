Мошенники создали фейковый аккаунт экс-мэра Воронежа

Вадим Кстенин отправился в отпуск с последующим увольнением с поста мэра 13 июня. С 1 июля 2024 года он приступил к работе в должности руководителя «РВК-Воронеж». Нового главу Воронежа изберут 21 августа 2024 года. В настоящий момент на пост мэра претендуют 14 кандидатов.