Мошенники создали фейковый аккаунт экс-мэра Воронежа

— Речи о взломе настоящего аккаунта не идет. Мы просим не поддаваться на провокации, — обратились к воронежцам в водоканале.
В конце июля РИА «Воронеж» сообщало, что мошенники создали фейковый аккаунт временно исполняющего обязанности мэра Воронежа Сергея Петрина.
Вадим Кстенин отправился в отпуск с последующим увольнением с поста мэра 13 июня. С 1 июля 2024 года он приступил к работе в должности руководителя «РВК-Воронеж». Нового главу Воронежа изберут 21 августа 2024 года. В настоящий момент на пост мэра претендуют 14 кандидатов.