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Мошенники создали фейковый аккаунт экс-мэра Воронежа

Злоумышленники создали фейковый аккаунт экс-мэра Воронежа Вадима Кстенина, который сейчас является генеральным директором «РВК-Воронеж». В четверг, 8 августа, сотрудникам водоканала начали поступать сообщения в мессенджере Telegram от его имени. Об этом сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж».

— Речи о взломе настоящего аккаунта не идет. Мы просим не поддаваться на провокации, — обратились к воронежцам в водоканале.

В конце июля РИА «Воронеж» сообщало, что мошенники создали фейковый аккаунт временно исполняющего обязанности мэра Воронежа Сергея Петрина.

Вадим Кстенин отправился в отпуск с последующим увольнением с поста мэра 13 июня. С 1 июля 2024 года он приступил к работе в должности руководителя «РВК-Воронеж». Нового главу Воронежа изберут 21 августа 2024 года. В настоящий момент на пост мэра претендуют 14 кандидатов.