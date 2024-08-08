Омский суд вынес приговор директору рекламного агентства за кражу бюджетных средств

Суд установил, что с апреля 2015 года по май 2016 года директор ООО «Агенство рекламных технологий Омск» от имени аффилированных организаций заключила ряд госконтрактов с Главным управлением информационной политики Омской области. По условиям контракта, руководитель была обязана подготовить и выпустить ряд телевизионных сюжетов на социальную тематику.