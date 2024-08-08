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Омский суд вынес приговор директору рекламного агентства за кражу бюджетных средств

Ущерб областному бюджету составил около 3 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Омский суд огласил приговор директору рекламного агентства, которая заключила госконтракт на создание социальных телевизионных сюжетов и присвоила себе 2,9 млн рублей.

Суд установил, что с апреля 2015 года по май 2016 года директор ООО «Агенство рекламных технологий Омск» от имени аффилированных организаций заключила ряд госконтрактов с Главным управлением информационной политики Омской области. По условиям контракта, руководитель была обязана подготовить и выпустить ряд телевизионных сюжетов на социальную тематику.

Как позже выяснилось, сюжеты изготавливал местный телеканал, который получил субсидию из областного бюджета. Полученные 2,9 млн рублей женщина присвоила себе.

Вину в совершении преступления омичка признала частично и возместила в полном объеме причиненный областному бюджету ущерб.

Суд обязал директора рекламного агенства выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей.