Омский суд вынес приговор директору рекламного агентства за кражу бюджетных средств

Омский суд огласил приговор директору рекламного агентства, которая заключила госконтракт на создание социальных телевизионных сюжетов и присвоила себе 2,9 млн рублей.
Суд установил, что с апреля 2015 года по май 2016 года директор ООО «Агенство рекламных технологий Омск» от имени аффилированных организаций заключила ряд госконтрактов с Главным управлением информационной политики Омской области. По условиям контракта, руководитель была обязана подготовить и выпустить ряд телевизионных сюжетов на социальную тематику.
Как позже выяснилось, сюжеты изготавливал местный телеканал, который получил субсидию из областного бюджета. Полученные 2,9 млн рублей женщина присвоила себе.
Вину в совершении преступления омичка признала частично и возместила в полном объеме причиненный областному бюджету ущерб.
Суд обязал директора рекламного агенства выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей.