Рабочий украл из квартиры заказчика драгоценности, деньги и коньяк с икрой

Заявление о краже подал 55-летний минчанин, который заметил пропажу ювелирных изделий, включая четыре кольца, две пары серег и браслет, а также кошелька с наличными деньгами и банковскими картами. Кроме того, из квартиры исчезли две бутылки коньяка и банка икры. Общая стоимость похищенного составила около 17 тыс. рублей в эквиваленте.
— Оперативники установили, что ремонт в квартире производил не тот строитель, с которым у хозяина был заключен официальный договор, а субподрядчик, работавший без оформления. Воспользовавшись отсутствием собственника жилья, мужчина забрал чужое имущество, часть из которого сдал в ломбард, а часть подарил своей возлюбленной. Также стало известно, что вырученные деньги он потратил на покупку мобильного телефона на день рождения своей подруги, — комментирует старший инспектор ГИОС Октябрьского РУВД Эвелина Дручинина.
Часть украденного была изъята и будет возвращена владельцу. Известно, что задержанный ранее имел судимости за аналогичные преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту кражи в крупном размере.