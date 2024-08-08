Рабочий украл из квартиры заказчика драгоценности, деньги и коньяк с икрой

— Оперативники установили, что ремонт в квартире производил не тот строитель, с которым у хозяина был заключен официальный договор, а субподрядчик, работавший без оформления. Воспользовавшись отсутствием собственника жилья, мужчина забрал чужое имущество, часть из которого сдал в ломбард, а часть подарил своей возлюбленной. Также стало известно, что вырученные деньги он потратил на покупку мобильного телефона на день рождения своей подруги, — комментирует старший инспектор ГИОС Октябрьского РУВД Эвелина Дручинина.