Под Воронежем выявили новый очаг бешенства

Больное животное обнаружили на улице Почтовой, однако в карантинную зону попал весь населенный пункт. В зоне непосредственного очага могут находиться только специалисты ветслужб, а в сам поселок запрещают ввозит животных. Те же ограничения касаются и их вывоза за пределы зоны карантина. Запрет будет действовать до 8 ноября.
Напомним, что в Воронежской области случаи заражения бешенством людей не встречались с 2009 года. А вот бешеных животных регистрируют регулярно. Это могут быть как домашние питомцы, так и дикие звери. Среди домашних чаще всего бешенством болеют собаки и кошки, однако болезнь могут подхватить и коровы. Среди диких животных встречают бешеных лисиц, зайцев и даже ежей.