Под Воронежем выявили новый очаг бешенства

Напомним, что в Воронежской области случаи заражения бешенством людей не встречались с 2009 года. А вот бешеных животных регистрируют регулярно. Это могут быть как домашние питомцы, так и дикие звери. Среди домашних чаще всего бешенством болеют собаки и кошки, однако болезнь могут подхватить и коровы. Среди диких животных встречают бешеных лисиц, зайцев и даже ежей.