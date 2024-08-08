Рожин: ВСУ задействовали под Курском пять бригад и психологический спецназ

По его данным, в регионе работают следующие подразделения армии Украины:
— 22-я отдельная механизированная бригада;
— 32-я отдельная механизированная бригада,
— 88-я отдельная механизированная бригада;
— 49-я отдельная артиллерийская бригада;
— 103-я отдельная бригада территориальной обороны;
— 35-й отдельный полк Нацгвардии Украины;
— сводная батальонная тактическая группа 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады;
— 54-й отдельный разведывательный батальон;
— 115-й батальон 110-й отдельной бригады территориальной обороны;
— подразделения корпуса рейнджеров ССО;
— группа БПЛА Project M2 управления «А» Центра специальный операций СБУ;
Информационную поддержку атаки на Курскую область обеспечивают подразделения психологических операций ССО ВСУ.