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Рожин: ВСУ задействовали под Курском пять бригад и психологический спецназ

Военкор Борис Рожин назвал предполагаемой состав группировки ВСУ, действующей на Курском направлении.

Источник: AP 2023

По его данным, в регионе работают следующие подразделения армии Украины:

— 22-я отдельная механизированная бригада;

— 32-я отдельная механизированная бригада,

— 88-я отдельная механизированная бригада;

— 49-я отдельная артиллерийская бригада;

— 103-я отдельная бригада территориальной обороны;

— 35-й отдельный полк Нацгвардии Украины;

— сводная батальонная тактическая группа 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады;

— 54-й отдельный разведывательный батальон;

— 115-й батальон 110-й отдельной бригады территориальной обороны;

— подразделения корпуса рейнджеров ССО;

— группа БПЛА Project M2 управления «А» Центра специальный операций СБУ;

Информационную поддержку атаки на Курскую область обеспечивают подразделения психологических операций ССО ВСУ.