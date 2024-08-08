«Задушила одеялом»: казахстанку осудили за убийство двух дочерей

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook*, следствием женщина обвинялась в убийстве двух своих малолетних дочерей (ст. 99 ч.3 УК). В суде установлено, что в январе 2023 года подсудимая познакомилась с мужчиной, после чего с сентября 2023 года они стали проживать совместно в селе Гагаринское Бухар-Жырауского района. У женщины было трое малолетних дочерей 2019, 2021 и 2023 годов рождения. Совместных детей у пары не было.
«Утром 4 апреля 2024 года мужчина уехал на работу в Темиртау, закрыв ключами входные двери квартиры, что ранее было оговорено с сожительницей. Не имея доступа для выхода из квартиры на улицу, женщина, находясь дома одна с тремя малолетними детьми, испытывая стресс, обусловленный недостаточным материальным положением, выразившимся в отсутствии продуктов питания, средств по уходу за детьми, плачем и постоянным отвлеканием со стороны детей, задалась преступным умыслом на убийство двух старших дочерей. После чего в этот же день она, находясь в детской спальне, сказала малолетним дочерям лечь на кровать и, когда последние легли на кровать, задушила их накрытым одеялом», — говорится в сообщении суда.
В итоге подсудимая признана виновной в убийстве малолетних детей и ей назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.
«Санкция статьи, вмененной в отношении обвиняемой, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет либо пожизненное лишение свободы. При назначении наказания учтены требования ч.4 ст. 46 УК, согласно которой пожизненное лишение свободы женщинам не назначается. Приговор не вступил в законную силу», — пояснили в Карагандинском областном суде.
Напомним, в апреле этого года стало известно, что жительницу Карагандинской области подозревают в убийстве собственных детей. Малышей с признаками насильственной смерти обнаружили в доме, где они проживали. Детям было 2 и 4 года. По словам односельчан, предположительно, они были задушены. В совершении преступления заподозрили мать погибших. Женщину задержали. Также ранее был вынесли приговор обвиняемой в убийстве двух собственных детей Туркестане. Женщина получила 15 лет лишения свободы.
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