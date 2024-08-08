«Задушила одеялом»: казахстанку осудили за убийство двух дочерей

«Утром 4 апреля 2024 года мужчина уехал на работу в Темиртау, закрыв ключами входные двери квартиры, что ранее было оговорено с сожительницей. Не имея доступа для выхода из квартиры на улицу, женщина, находясь дома одна с тремя малолетними детьми, испытывая стресс, обусловленный недостаточным материальным положением, выразившимся в отсутствии продуктов питания, средств по уходу за детьми, плачем и постоянным отвлеканием со стороны детей, задалась преступным умыслом на убийство двух старших дочерей. После чего в этот же день она, находясь в детской спальне, сказала малолетним дочерям лечь на кровать и, когда последние легли на кровать, задушила их накрытым одеялом», — говорится в сообщении суда.